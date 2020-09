Handball – Grébille : “Les échéances se rapprochent très vite”

Hier après-midi, le PSG Handball affrontait Ivry pour son troisième match de préparation. Les Parisiens se sont imposés (39-23) et poursuivent leur série de victoires lors de ces matches amicaux. Et à quelques jours de la reprise de la compétition, l’ailier gauche des Rouge et Bleu – Mathieu Grébille – est revenu sur la performance de l’équipe face aux joueurs d’Ivry. “Nous avons mieux joué qu’hier (vendredi face à Créteil, ndlr), notamment défensivement. En attaque, nous avons continué notre bon travail. C’était important de faire une meilleure prestation, ça nous permet de conclure la semaine sur une bonne note. La préparation se passe bien et il faut que ça continue comme ça. Les échéances se rapprochent très vite !”, a déclaré Grébille sur le site officiel du PSG.

Pour rappel, le PSG Handball disputera un dernier match amical face à Chartres le 12 septembre prochain, avant d’entamer sa campagne 2020-2021 de Ligue des champions contre Szeged le 17 septembre. En Championnat, les Rouge et Bleu débuteront par la réception d’Aix (27 septembre).

Programme des matches du PSG Handball