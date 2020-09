Hechter : “Tuchel, on l’a comparé à Klopp mais il n’est pas du tout à son niveau”

Président historique du PSG (de 1974 à 1978) Daniel Hechter est souvent critique envers le club ou l’équipe. Interrogé par Le Parisien, l’ancien créateur n’y va pas de main morte. Thomas Tuchel et la direction du PSG n’auront pas le sourire après la lecture de cet entretien tranchant à plus d’un point.

“Il n’y a pas de fond de jeu car, hormis face aux petites équipes, on n’a pas la possession du ballon. Contre Dortmund ou les autres équipes en Coupe d’Europe, le PSG ne dominait pas son sujet. Il n’y a pas de distribution de jeu, à aucun moment le milieu fait la différence. Des joueurs comme Thiago Motta, Rabiot ou Matuidi permettaient d’avoir un beau milieu de terrain. On ne peut pas dire que ceux que ceux qui les ont remplacés, Gueye et Paredes, soient au niveau. Le milieu de terrain est déséquilibré. Contre le Bayern, les Parisiens ont été étouffés au milieu. C’est rageant car le PSG n’a jamais eu une attaque aussi formidable que maintenant et n’en aura plus jamais une comme ça dans le futur. C’était l’année où il fallait gagner ! Maintenant ce sera beaucoup plus difficile. Voir le PSG gagner la Ligue des champions est l’une des rares choses que je souhaite de mon vivant”, explique Daniel Hechter dans le journal francilien du jour. “Tuchel, on l’a comparé à Klopp mais il n’est pas du tout à son niveau. Il fait beaucoup d’erreurs au niveau du coaching et pour moi il n’est pas meilleur que Laurent Blanc ou d’autres coachs français. […] J’ai l’impression que Leonardo est un peu seul. Parmi les dirigeants de ce club, il y en a aucun qui connaisse vraiment le football et c’est ça le problème. C’est dur de prendre des décisions seul.”