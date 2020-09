Herrera : “J’ai l’opportunité de jouer pour le plus grand club de France”

Après une première saison tronquée par les blessures, Ander Herrera enchaîne les rencontres depuis le début de l’exercice 2020-2021. Le milieu de terrain de 31 ans a notamment participé aux cinq matches du PSG en Ligue 1, avec 3 titularisations. Invité à répondre à quelques questions des supporters Rouge et Bleu, via le compte Twitter du PSG, Ander Herrera a évoqué l’état d’esprit du groupe depuis le début de la saison, son sentiment sur Thomas Tuchel ainsi que son adaptation à Paris depuis son arrivée lors de l’été 2019.

L’état d’esprit du groupe après l’enchaînement des matches

Herrera : “On s’entraîne bien. C’est la chose que tu veux quand t’es un joueur. Bien sûr, c’est bien de faire l’entraînement mais la chose que tous les joueurs aiment c’est de jouer les matches. Le calendrier était un peu trop (chargé, ndlr) mais on est prêts.”

La cohésion dans le groupe du PSG

Herrera : “Le groupe est très compact et fort. Ce n’est pas seulement sur la fin de la saison passée, ça n’a pas changé depuis que je suis ici. Je pense que nous sommes une famille, c’est très bien de venir ici tous les jours quand t’as cette sensation. Ça veut dire que nous sommes un groupe fantastique.”

Son adaptation à Paris

Herrera : “Fantastique. Pour moi, Paris c’est la plus belle ville du monde. Je profite beaucoup et avec ma famille on est très contents. Je ne suis pas d’accord avec les personnes qui disent que les Parisiens ne sont pas très gentils.”

Son sentiment sur Thomas Tuchel

Herrera : “Il a très bien fait ici. C’est le coach qui est arrivé le plus loin en Ligue des champions. On a gagné beaucoup de trophées la saison dernière (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions). Je l’avais déjà dit, c’est une opportunité fantastique parce qu’il change beaucoup de systèmes et travaille différents systèmes. Pour moi, c’est une bonne expérience.”

Son ressenti un an après sa signature

Herrera : “Je profite beaucoup tous les jours. J’ai l’opportunité de jouer pour le plus grand club de France. Donc, l’unique chose que je peux dire c’est que je vais essayer de profiter tous les jours, à chaque minute, entraînement et match.”

Les supporters du PSG

Herrera : “C’est pourquoi les supporters manquent beaucoup avec cette situation parce que l’ambiance du Parc des Princes est unique et fantastique. Donc c’est dur de préparer les matches et de se motiver sans les supporters mais on doit faire avec.”