Icardi : "C’était important pour moi de mettre ces buts"

Muet en match officiel depuis février dernier, Mauro Icardi a grandement participé à la victoire du PSG face au Stade de Reims (2-0), en clôture de la 5ème journée de Ligue 1. Le numéro 9 parisien a marqué un doublé (noté 7,5 par la rédaction de Canal Supporters) sur deux services de Kylian Mbappé. Après la rencontre, l’attaquant de 27 ans est revenu sur son doublé.

“C’était important pour moi de mettre ces buts. Je suis content de marquer. J’étais tranquille pendant ma période sans marquer, car j’aidais l’équipe défensivement. Maintenant, il faut continuer. La suspension de Di Maria (pour 4 matches) ? Bien sûr qu’elle va changer quelque chose car c’est un grand joueur. Il le montre sur le terrain. Je suis content de créer des occasions pour mes coéquipiers, a déclaré Mauro Icardi au micro de Téléfoot. On aurait pu en mettre d’autres et plier le match plus vite, mais la satisfaction prédomine quand même. Nécessaire de recruter en attaque ? C’est une question pour les dirigeants, on est là pour jouer.”

Sur le site officiel du PSG, Mauro Icardi est également revenu sur sa joie d’évoluer aux côtés des grands joueurs afin de marquer des buts. “C’est un match qu’on a préparé de la meilleure des manières pour avoir le ballon et se créer des occasions. En première période, on a eu l’occasion de tuer le match. Au final on obtient ce résultat positif et on est heureux de ça. Je suis heureux de marquer ces deux buts pour toute l’équipe. Jouer avec de grands joueurs, à côté d’Angel, de Ney, de Kylian, c’est important pour moi parce qu’ils me donnent de bons ballons pour marquer comme aujourd’hui.”