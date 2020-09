Il y aura 3.600 abonnés à l’Allianz Riviera pour le Nice-PSG

A Nice, les abonnés décident de la présence de public ou non à l’Allianz Riviera alors que la jauge est toujours de 5000 personnes in situ. Ainsi il y a eu un match à huis clos face au RC Lens dans le cadre de la première journée de Ligue 1 dans l’enceinte niçoise. Mais cette fois les abonnés de l’OGC Nice ont voté à 85% pour le retour du public pour le match face au PSG (4e journée de L1) le dimanche 20 septembre à 13h00, rapporte ce matin le club azuréen. Il y aura donc 3.600 billets en vente proposés au 7.200 abonnés. Le premier arrivé étant le premier servi. Une course à laquelle ne participeront pas normalement les ultras de la Populaire Sud. Ceux-ci refusent de revenir au stade avec des restrictions comme celles en cours.

“Les Alpes Maritimes étant en zone rouge et aucune dérogation n’étant autorisée aux manifestations sportives organisées dans les départements avec ce statut, la rencontre face au PSG devrait ainsi se jouer en présence de 5.000 personnes. Sauf amélioration de la situation sanitaire, sur laquelle il n’est pas possible de miser aujourd’hui”, explique l’OGC Nice dans son communiqué.