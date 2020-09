Jallet : “Marqui a le profil parfait pour le poste de capitaine”

Après huit saisons au Paris saint-Germain, Thiago Silva a quitté le club à la fin du Final-8 de la Ligue des champions à Lisbonne. Le Brésilien parti vers d’autres cieux, c’est son compatriote Marquinhos qui apparait comme le candidat naturel à sa succession en tant que capitaine. Joueur du club de la capitale de 2009 à 2014, Christophe Jallet, aujourd’hui consultant pour Téléfoot La Chaine, estime que c’est un choix logique au regard des performances du défenseur.

“Personne ne le mérite plus que Marquinhos. Le brassard ne lui revient pas de droit parce qu’on le lui aurait promis, mais il s’inscrit dans la logique des choses. Marquinhos a le profil parfait pour le poste. Il est légitime dans ses performances, est un moteur pour le groupe, estime Christophe Jallet dans les colonnes du Parisien. Le meilleur des capitaines, c’est celui qui impose le respect sans avoir à dire un mot. Il a ça, cette rage de vaincre, cette envie de se battre pour les siens qui donne aux autres l’envie de se dépouiller pour lui. Dans le verbe, il n’a peut-être pas le charisme d’un Zlatan, par exemple. Mais il l’est dans les actes et l’implication et ça, ça vaut tout le reste !“

Lors de sa conférence de presse aujourd’hui, Thomas Tuchel a aussi voté Marquinhos pour endosser le rôle de capitaine cette saison.

““Oui c’est logique qu’il soit notre capitaine. Vous savez bien que quand Thiago Silva et Kimpembe étaient là avec leurs capacités et leurs qualités, la meilleure solution était de laisser Marquinhos au milieu car il donne de la capacité, fait le contre-pressing et aide les défenseurs centraux. Il a montré ça pendant la Ligue des Champions avec des buts en plus.“