Kaaris (rappeur) : “Quand tu es Parisien et que tu habites à Paris, tu dois supporter le PSG !”

Au fil des années, le Paris Saint-Germain a su devenir un club encore plus populaire en France mais aussi à l’international. Désormais tout le monde connait le PSG et celui-ci compte des supporters un peu partout dans le monde. Dans l’hexagone, le rappeur Kaaris est un fan des Rouge & Bleu de longue date. Originaire de Sevran, en Seine-Saint-Denis, l’artiste s’est confié au micro de RMC Sport pour leur rubrique “Double Contact”, et est revenu sur son amour pour le PSG mais aussi sur la finale perdue de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1).

Quel club je supporte ? Le PSG ! Quand tu es Parisien, que tu habites à Paris, tu dois supporter le PSG !

Mon dernier grand souvenir ? Lorsqu’on a été en finale (de la Ligue des Champions) ! Moi je trouve ça bien ! En plus on a bien joué. On a très très bien joué ! En première mi-temps on était bien, mais après les autres ont accéléré en deuxième mi-temps… Mais c’était très très bien. On a perdu 1-0, c’est un “vieux score”… Ça dégoute… Tu passes une mauvaise soirée, avant de dormir tu penses à ça, puis après tu te dis qu’on aurait pu… Mais déjà on a été en finale, on a une belle équipe, j’étais content de ça.

Un joueur du PSG que j’apprécie ? Kimpembe ! Il a fait un bon match contre le Bayern Munich et une très bonne Ligue des Champions. Il a bien joué, s’est défoncé et n’a rien lâché.

Mbappé ? C’est une étoile filante ! C’est “Mbappinho” ! C’est l’excellence, il est magique. J’espère pour lui qu’il va atteindre les sommets… Mais il est déjà dans les sommets.