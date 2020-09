Kamara : “Ils ne sont peut-être pas en confiance, mais ça reste le PSG”

Quatrième match en dix jours, le Paris Saint-Germain ne s’arrête plus en ce début de saison. Pour la 4e journée de Ligue 1, c’est l’OGC Nice qui est au menu pour les Parisiens. Le PSG se déplace sur la pelouse des Aiglons, ce dimanche (13h). Une rencontre qui sera encore particulière car le club de la capitale va se présenter avec quelques absences. Mais pour Hassane Kamara, le défenseur niçois, pas question de prendre les Franciliens à la légère.

“Ils ne sont peut-être pas en confiance, mais ça reste le PSG, donc on ne va pas les négliger. Il faut que l’on reste dans ce que l’on sait faire. On a travaillé des choses dans la semaine. On va aborder ce match comme les autres, en sachant que c’est Paris, a déclaré Kamara au micro de Téléfoot. On ne va pas dire qu’ils ne sont pas en confiance. On va essayer de mettre en application ce que l’on sait faire.“