Kehrer annoncé titulaire avec l’Allemagne contre l’Espagne

Une huitième sélection pour Thilo Kehrer avec la Nationalmannschaft ? C’est la tendance, et qui plus est au poste de latéral droit, le rôle occupé au PSG. Aujourd’hui (20h45, TFX), l’Allemagne sera opposée à l’Espagne dans le cadre de la Ligue des nations, et Joachim Löw a fait ses choix. Robin Gosens fera ses débuts à gauche, Kevin Trapp sera dans la cage. Cela a été annoncé par le sélectionneur, comme les titularisations de Leroy Sane et de Niklas Süle. Thilo Kehrer doit évoluer dans le couloir droit, devant une défense à trois avec Süle donc, Antonio Rüdiger et Matthias Ginter. Julian Draxler, autre joueur du PSG appelé par Joachim Löw, ne sera pas dans le onze de départ de l’Allemagne.

Feuille de match du Allemagne/Espagne