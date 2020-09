Kimpembe : “Ce qu’on a fait, ça reste historique”

Auteur d’un bon Final 8 avec le PSG, Presnel Kimpembe a été appelé en Equipe de France pour les deux matches de Ligue des Nations contre la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre). Le titi parisien espère s’imposer en Equipe de France comme il a pu le faire au PSG.

“Je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup jouer (9 sélections). Ce ne sont pas les mêmes joueurs qu’en club, il faut s’adapter, assure Presko dans une interview accordée à l’Equipe. L’année où j’ai le plus joué en sélection, c’est l’année où j’ai été blessé (2018-2019). Mais ce que je viens de vivre avec le PSG, j’ai aussi envie de le vivre avec l’équipe de France. Je suis un compétiteur. Il y a un Euro à la fin de la saison . Et, évidemment, c’est un objectif majeur. L’objectif d’être titulaire ? Bien sûr. Après, je respecterai toujours les choix du coach. Mais j’ai envie de faire partie de l’aventure et d’avoir un rôle plus important. Je ne réclame rien mais je suis prêt.“

Le numéro 3 parisien est ensuite revenu sur le parcours dans le Final 8 du PSG, terminé sur une défaite en finale face au Bayern Munich.

“Ça reste quand même une défaite. Ça laisse forcément un goût amer. Mais quand tu prends le temps d’analyser, tu te rends compte que ce qu’on a réalisé, c’est quelque chose de grand. On a réussi à casser ce truc de la qualification. En arrivant en demies puis en finale. Cassé une malédiction ? Oui, parce que ce qu’on a fait, ça reste historique. Avec ce groupe, on a réussi à créer ce qu’il fallait pour arriver en finale.“

Presnel Kimpembe a également avoué que le PSG actuel était la meilleure dans laquelle il a joué. “Oui, forcément, parce qu’on a réussi à faire quelque chose de grand. Après, j’ai aussi joué avec des joueurs fantastiques. On a réussi à montrer qu’on était une équipe. On a réussi à être plus soudés, à avoir le même objectif et chacun a mis son ego de côté.“

Il a enfin conclut en officialisant le fait que Marquinhos devenait le capitaine du PSG après le départ de Thiago Silva à Chelsea.

“Vice-capitaine du PSG ? Beaucoup de fierté et de responsabilité. Si c’était à prendre, je le prendrais volontiers. Mais je sais que Marqui est le nouveau capitaine. Je suis quelqu’un qui aime les défis, les responsabilités, et qui aime la pression. C’est un rêve de tout titi de pouvoir, un jour, devenir capitaine de ce club.“