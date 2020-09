Kimpembe débute sur le banc contre la Croatie

Ce soir dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Nations, la France affronte la Croatie au Stade de France. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de reposer Presnel Kimpembe et de le faire débuter sur le banc des remplaçants. Avec l’absence de Kylian Mbappé, pour cause de Covid, le défenseur central est désormais le seul Parisien de cet effectif. Le sélectionneur français a décidé reconduire le système en 3-5-2 avec cette fois-ci une défense composée de Clément Lenglet, Theo Hernander et Dayot Upamecano.

Le XI de l’équipe de France : Lloris – Hernandez – Lenglet – Upamecano – NZonzi – Kanté – Sissoko – Griezmann – Mendy – Martial – Ben Yedder

Le XI de la Croatie : Livakovic – Melnjak – Caleta-Car – Lovren – Uremovic – Brozovic – Kovacic – Vlasic – Kovacic – Kramaric – Rebic – Perisic