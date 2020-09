Kimpembe : “Je suis focalisé sur le match contre la Croatie”

Auteur de prestations solides lors du Final 8 de Ligue des champions avec le PSG, Presnel Kimpembe enchaîne actuellement avec l’Equipe France, dans le cadre des deux premières journées de Ligue des Nations. Titulaire lors de la victoire face à la Suède vendredi dernier (1-0), le défenseur parisien est revenu après le match (entretien diffusé ce lundi par M6 et RTL) sur ses ambitions ainsi que sur son nouveau statut chez les Bleus. Extraits choisis.

L’enchaînements de matches

Kimpembe : “Physiquement je me sens bien, après c’est sûr que je parle de moi. On a d’autres coéquipiers dans l’équipe qui ont repris avant et d’autres qui ont repris après. On n’est pas tout pareils au niveau physique. Mais on travaille bien à l’entraînement pour préparer ce genre de match.”

Un rôle de titulaire en équipe de France

Kimpembe : “Bien sûr, comme je l’ai dit, j’aime les responsabilités et ça me tenait à coeur de pouvoir jouer ce soir (vendredi dernier, ndlr) et de montrer de quoi je suis capable. Je ne suis pas là pour qu’on me dise que je suis encore jeune. C’est les choses de la vie, on attend et on verra ce que nous réserve le futur. Rester concentré pour continuer les mêmes performances ? Oui bien sûr, je sais que c’est le haut niveau et qu’il faut toujours rester concentré et vigilant quand tout va bien parce que c’est là où il peut y avoir le plus de problèmes surtout pour quelqu’un comme moi (…) J’essaie de gommer tout ça (ses quelques problèmes de concentration) tout en restant sérieux et sobre.”

Jouer face la Croatie et Lens ? (48 heures séparent les deux rencontres)

Kimpembe : “Pour l’instant, je ne pense pas au PSG, je suis en Équipe de France, donc je me concentre sur les deux matches qu’on avait. Je suis focalisé sur le match contre la Croatie et je donne toute mon énergie pour ce match.”