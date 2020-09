Kimpembe : “On connaît l’importance d’un Clasico”

Demain soir à 21 heures (Téléfoot), le PSG recevra l’Olympique de Marseille – au Parc des Princes – en clôture de la 3ème journée de Ligue 1. Après leur défaite face au RC Lens (0-1), les Parisiens voudront se rattraper face aux Olympiens. À la veille de cette rencontre, Presnel Kimpembe s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Un changement avec le départ de Thiago Silva

Kimpembe : “Pour moi, ça n’a pas changé grand chose pour l’instant car j’étais en sélection. Mais dans la vie de groupe ça change beaucoup car c’était notre capitaine, il est parti et il va falloir faire avec.”

La célébration des Marseillais et de Payet après la défaite face au Bayern, une motivation supplémentaire ?

Kimpembe : “On n’a pas besoin de ça pour nous motiver. On connaît l’importance d’un Clasico et on sera prêt pour demain. Un match comme un autre face à l’OM ? Bien sur que non, ça fait partie des matches les plus importants de la saison pour un Titi, ça a une saveur particulière. Ça me tient à coeur de jouer un Clasico et pour l’équipe aussi.”

L’OM a retrouvé un peu d’espoir avec les absences

Kimpembe : “Il peuvent croire ce qu’ils veulent. On est le PSG, une grande équipe avec de grands joueurs malgré les absences. On est prêt pour demain et on espère une victoire à la clé.”

Une nécessité de recruter lors du mercato ?

Kimpembe : “Bien sûr qu’on en a besoin avec les nombreux départs de cet été. On sait que l’effectif a besoin d’autres joueurs pour combler les manques.”

Les critiques après le match face à Lens

Kimpembe : “On a été critiqué face à Lens, il n’y a pas de souci. C’était le premier match de la saison et il fallait aussi se remettre dedans avec la coupure, la trêve internationale et la coupe d’Europe encore en tête. Dans l’ensemble on a fait un bon match et je tiens à féliciter aussi les Titis qui ont joué avec nous.”

Le brassard de capitaine face à l’OM ?

Kimpembe : “C’est beaucoup de fierté et de responsabilités, c’est quelque chose que j’aime. C’est une pression positive et avec beaucoup d’envie dans un match comme ça.”

L’arrivée de Florenzi et sa blessure à la cheville

Kimpembe : “Il va nous apporter son expérience. Il a joué en Italie et tactiquement il est rodé déjà. Il va apporter sa qualité, on connait le profil du joueur et il est le bienvenu. Sa blessure à la cheville ? Si je suis là (en conférence de presse) c’est que je suis prêt, on va encore s’entraîner aujourd’hui pour préparer le match, donc pas d’inquiétude.”