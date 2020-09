Koulibaly devrait rester à Naples selon le directeur sportif

Laissé libre par le PSG, Thiago Silva a finalement rejoint Chelsea lors de ce mercato estival. Le club de la capitale se penche donc à lui trouver un successeur. Et depuis plusieurs semaines, comme ces dernières années, le nom de Kalidou Koulibaly (29 ans) revenait avec insistance. Mais face aux difficultés économiques, Leonardo n’aurait proposé “que” 40 millions d’euros au Napoli pour le roc sénégalais. Bien loin des 70 millions réclamés par le club du Vésuve.

Et à un peu plus d’une semaine de cette fenêtre des transferts, la piste Koulibaly se refroidit un peu plus. En effet, Naples aurait refusé une offre du PSG, donc, et de Manchester City (60 M€). D’ailleurs, le directeur sportif napolitain, Cristiano Giuntoli a sans doute mis fin à ce feuilleton. Sur Sky Sport Italia, le dirigeant a expliqué “qu’il est maintenant très probable que Kalidou Koulibaly reste à Naples cette saison.” Koulibaly devrait donc rester une année de plus en Serie A.