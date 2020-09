Kounkoud : “C’est ce genre de victoires qui permet de se construire en tant qu’équipe”

Pour son premier de Lidl Starligue, le PSG Handball s’est imposé face au Pays d’Aix Handball dans le cadre de la 1ère journée du championnat. Dans un match serré, les Rouge et Bleu se sont imposés au finish – au Stade Pierre de Courbertin – sur le score de 34-31 grâce à un trois buts de Mikkel Hansen en fin de match. L’international danois est d’ailleurs entré dans l’histoire du club de la capitale avec 334 matches disputés toutes compétitions confondues et devient le plus capé de l’histoire du PSG.

Après la victoire des Rouge et Bleu, l’ailier droit du PSG – Benoît Kounkoud – est revenu sur la prestations parisienne via le site officiel du club de la capitale. “Nous savons qu’en Lidl StarLigue chaque match va être un gros combat. Mais c’est important que même dans des matchs difficiles comme ça, nous arrivons à mettre assez de combativité et d’abnégation pour nous imposer. C’est ce genre de victoires qui permet de se construire en tant qu’équipe. En tout cas, ça fait plaisir de commencer ce championnat avec une victoire après notre défaite en milieu de semaine face à Flensbourg (en Ligue des champions), a déclaré Benoît Kounkoud sur psg.fr. Maintenant, il va falloir qu’on monte en régime, parce que ce soir nous faisons encore quelques erreurs qui auraient pu nous coûter cher, mais nous avons su rester un peu plus solidaire et nous ferons encore mieux lors du prochain match.” Le PSG Handball affrontera Brest le 30 septembre en Ligue des champions.