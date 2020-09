La France s’impose contre la Croatie (4-2)

Après sa victoire en Suède grâce à un but de Kylian Mbappé, la France jouait ce soir contre la Croatie dans le cadre de la 2e journée du groupe 3 de la Ligue des Nations. Buteur en Suède, Kylian Mbappé a dû quitter le rassemblement en raison de son test positif à la Covid-19 et n’était donc pas-là au Stade de France. Titulaire lors du premier match, Presnel Kimpembe allait cette fois-ci débuter sur le banc. Didier Deschamps ayant décidé de faire un turn-over ce soir.

Comme pour son match contre la Suède, l’Equipe de France ne propose rien dans le jeu et réalise une nouvelle prestation indigne de son statut. C’est même la Croatie qui va ouvrir le score par l’intermédiaire de Dejan Lovren. Sur un corner, le défenseur central contrôle le ballon au second poteau, crochète Lucas Hernandez et trouve le chemin des filets d’une frappe croisée du gauche (0-1, 17e). Après ça, la France ne va pas parvenir à se procurer d’occasion franche, Griezmann se procurant des situations mais se loupant dans le dernier geste. Il faut attendre la toute fin de la première mi-temps pour voir la France enfin se montrer dangereuse et revenir au score. Après un bon mouvement venu de la gauche, Antoine Griezmann réalise une reprise de volée qui trompe le gardien croate (1-1, 43e). Pratiquement dans la foulée, la France va même réussir à prendre l’avantage. Sur un centre à ras de terre de Ben Yedder, Martial reprend et frappe mais son ballon touche le poteau. Le ballon finit finalement dans le but puisque le gardien croate est sur la trajectoire du ballon et propulse le cuir au fond des filets (2-1, 45e+1). Encore une fois, la France ne joue pas bien mais rentre aux vestiaires avec l’avantage au score.

La deuxième période débute comme la première, les équipes ne se procurent pas d’occasions franches, les deux équipes offrent une rencontre disputée et intense mais sans spectacle. La Croatie va tout de même réussir à revenir au score. Lancé dans la surface française, Brekalo récupère le ballon, résiste à trois défenseurs français avant de tromper Lloris (2-2, 55e). Un score qui reflète mieux la physionomie du match. Mais la France ne va pas longtemps rester sur ce score de parité. Sur un corner de Griezmann, Upamecano va propulser sa tête au fond des filets, pour son premier but en Bleus (3-2, 65e). Malgré ce nouveau, ce sont les Croates qui dominent le match mais c’est la France qui va se procurer encore quelques occasions sans pour autant réussir à tromper le gardien croate (74e). La France va ensuite obtenir un penalty très sévère pour une main de Brozovic dans la surface. Olivier Giroud se présente et trompe le gardien croate (4-2, 77e). Après ce but, les Croates se ruent à l’attaque et va même trouver le poteau par l’intermédiaire de Vlasic (89e). La France s’impose donc ce soir, sur le même score que la finale de la Coupe du Monde 2018. Malgré un nouveau match poussif, la France réalise le carton plein lors de ce rassemblement. Elle est en tête de son groupe à égalité avec le Portugal, encore une fois vainqueur ce soir contre la Suède grâce aux 100e et 101e buts de Cristiano Ronaldo pour la sélection portugaise. Le Portugal qui sera le prochain adversaire de la France le 11 octobre prochain.



Le XI de l’équipe de France : Lloris – Hernandez – Lenglet – Upamecano – NZonzi – Kanté (Camavinga, 63e) – Sissoko – Griezmann (Fekir, 78e) – Mendy – Martial – Ben Yedder

Le XI de la Croatie : Livakovic – Melnjak – Caleta-Car – Lovren – Uremovic (Vida, 57e) – Brozovic – Kovacic – Vlasic – Kovacic – Kramaric – Rebic – Perisic (Pasalic, 66e)