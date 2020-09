La jauge de 5.000 spectateurs maintenue pour Lens / PSG

Pour son premier match de la saison 2020-2021 de Ligue 1, le PSG doit se déplacer au Stade Bollaert-Delelis afin d’affronter le RC Lens (2ème journée de Championnat) le jeudi 10 septembre à 21h. Initialement prévue le samedi 29 août, la rencontre avait été reportée suite à une demande du PSG, en accord avec toutes les parties concernées (les deux clubs, le diffuseur et la LFP). De son côté, le RC Lens voulait profiter de cette affiche de prestige pour augmenter la jauge de spectateurs autorisée dans son enceinte (5.000 personnes maximum). Ainsi, les Sangs et or avaient demandé une dérogation auprès de la Préfecture du Pas-de-Calais afin de hausser sa capacité d’accueil.

Mais finalement, la dérogation des Lensois a été rejetée par la Préfecture, comme l’a confirmé le club de Ligue 1 sur son site internet. “Le Racing Club de Lens a pris acte de la décision de la préfecture du Pas-de-Calais de maintenir la capacité d’accueil du stade Bollaert-Delelis à 5000 personnes à l’occasion du match RC Lens / PSG. Comme annoncé préalablement, le club donnera la priorité à la tribune ayant le taux de réabonnements le plus important et proposera donc aux abonnés de la tribune Marek d’assister à cette rencontre (…) Par ailleurs, le Racing Club de Lens poursuivra ses efforts pour tenter d’accueillir une jauge de spectateurs plus conséquente lors des matchs suivants.”