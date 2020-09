La Lazio pourrait tenter de signer Draxler (Corriere dello Sport)

La dernière ligne droite du mercato se profile, les clubs s’agitent de plus en plus. Et à la Lazio, le marché n’est pas fini. Qualifié pour la Ligue des champions, le club romain veut se renforcer et le Corriere dello Sport donne un nouveau nom pour l’équipe de Simone Inzaghi, l’entraîneur qui s’impatiente d’avoir des renforts : Julian Draxler . Le footballeur allemand sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG intéresse – selon le journal romain – le directeur sportif de la Lazio, Igli Tare. Cela malgré un salaire de 7M€/an et une quinzaine de millions d’euros à verser au PSG pour sa dernière année de contrat. Avec les Biancocelesti, Julian Draxler pourrait retrouver du temps de jeu tout en bénéficiant de l’exposition de la Champions League. Appréciable dans la perspective du Championnat d’Europe en 2021, d’autant plus que Joachim Löw, le sélectionneur allemand, l’a invité à changer de club.