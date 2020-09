La piste Alex Telles réactivée ? (O Jogo)

Avec la suspension de Layvin Kurzawa (de retour début novembre) et la blessure longue durée de Juan Bernat (absent entre cinq et six mois), le PSG recrutera-t-il au poste de latéral gauche ? Alors que Le Parisien avait indiqué hier soir que le club de la capitale n’envisageait pas de “recruter à gauche pour le moment”, la presse portugaise se montre moins catégorique et réactive une ancienne piste des Rouge et Bleu. Courtisé par le passé, le latéral gauche du FC Porto – Alex Telles – est de nouveau dans le viseur du PSG selon les informations de O Jogo. Selon le journal portugais, les absences des deux latéraux de métier pourraient réactiver le dossier Alex Telles. “Le PSG est à nouveau une chance forte pour Alex Telles. Avant la pandémie, l’arrière gauche du FC Porto était tenu pour acquis chez le champion de France, mais le sujet était oublié. Jusqu’à ce jeudi” précise O Jogo. Une information également confirmée par Record.

Sous contrat avec les Dragões jusqu’en juin 2021, le latéral brésilien de 27 ans pourrait partir à un an de la fin de son bail avec le club portugais. Alors que le FC Porto réclamait 30M€ il y a quelques mois, la crise économique pourrait faire baisser le prix de l’international brésilien (1 sélection). Cependant, le PSG devra faire face à la concurrence de Manchester United et l’Atlético de Madrid dans ce dossier, toujours selon O Jogo. De son côté, Alex Telles pourrait être utilisé par l’entraîneur de Porto – Sérgio Conceição – lors de la 1ère journée de Liga Nos ce samedi face à Braga (à 22h).

Statistiques 2019-2020 d’Alex Telles *

Liga NOS : 31 matches disputés (2.528 minutes) – 11 buts et 8 passes décisive

: 31 matches disputés (2.528 minutes) – 11 buts et 8 passes décisive Tour préliminaire de Ligue des champions : 2 matches disputés (180 minutes) – 1 passe décisive

: 2 matches disputés (180 minutes) – 1 passe décisive Ligue Europa : 8 matches disputés (720 minutes) – 1 passe décisive

: 8 matches disputés (720 minutes) – 1 passe décisive Coupe du Portugal : 5 matches disputés (404 minutes) – 1 but et 2 passes décisive

: 5 matches disputés (404 minutes) – 1 but et 2 passes décisive Allianz Cup : 3 matches disputés (270 minutes) – 1 but

*Source : Transfermarkt