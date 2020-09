La reprise de Katoto contre Arsenal élue plus beau but du “Final 8”

Les féminines du Paris Saint-Germain vont retrouver le chemin de la première division ce week-end en accueillant l’En Avant Guingamp dans le cadre de la première journée, qui rappelons-le se jouera à huis-clos suite aux mesures sanitaires mises en place. Mais lors de ce mois d’août, les Rouge & Bleu étaient à Bilbao pour participer au “Final 8” de la Women’s Champions League qui était organisé par l’UEFA.

Après une brillante qualification pour les demi-finales de la compétition au dépend d’Arsenal (1-2), les filles d’Olivier Echouafni s’étaient inclinés face à l’Olympique Lyonnais, futures championnes d’Europe (0-1). Suite à ce tournoi, le PSG a réussi à se mettre en avant, puisque l’UEFA a désigné le but de Marie Antoinette Katoto, face aux Gunners en quart de finale, comme le plus beau de la compétition. Au premier poteau, l’internationale reprend de volée un corner bien tiré, le ballon finit sa course au fond des filets adverses.

Le but est à découvrir ci-dessous :