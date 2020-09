La Roma, l’Atlético, Arsenal et le PSG pensent au prêt d’El Shaarawy

L’attaquant Stephan El Shaarawy (27 ans) pourrait rejouer en Europe, en prêt, au moins jusqu’en janvier prochain. Une situation liée à la crise sanitaire actuelle. Après sa sélection avec l’Italie, le retour en Chine de l’attaquant (coté 12M€ par Transfermarkt) est compliqué à cause des deux semaines de quarantaine obligatoire avant d’être de nouveau à disposition de la son club, le Shanghai Shenhua (il est sous contrat jusqu’en 2022). Une condition qui ne permettrait à El Shaarawy d’être disponible que pour le match du 24 septembre contre Guanzhaou, pour le compte de l’avant-dernière journée de championnat prévu le 28 septembre (la reprise étant prévue en 2021). La logique veut donc que Stephan El Shaarawy passe au moins quelques mois en Europe.

C’est l’avis commun de Stephan El Shaarawy, de son agent et frère Manuel, et du Shanghai Shenhua: le joueur est libre de convenir d’un prêt avec un nouveau club en Europe, explique Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialisé sur le mercato. La Roma, Arsenal, l’Atletico de Madrid et le PSG (via Leonardo) sont intéressés, dit-il. Et la préférence du joueur est de retourner à la Roma même si les Giallorossi sont pourvus dans ce secteur. Toutefois, “pour le moment aucune négociation n’est entrée dans une phase brûlante, mais celle d’El Shaarawy est une opportunité qui séduit beaucoup.”