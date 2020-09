Lacombe : “Thiago Silva est arrivé comme un roi, il part comme une légende”

Thiago Silva (36 ans) fait la une du France Football dans les kiosques ce mardi. Logiquement l’édito de l’hebdomadaire signé Rémy Lacombe évoque le long entretien accordé par l’ancien capitaine du PSG, aujourd’hui avec le brassard à Chelsea. Le journaliste loue l’homme et le joueur avec une référence à Zlatan Ibrahimovic.

“Le capitaine du PSG n’a pas toujours eu la reconnaissance qu’il méritait. Il a souvent été grand dans les grands matches et ses performances des deux dernières années n’amorçaient pas de déclin“, juge Rémy Lacombe. “Thiago Silva a donné jusqu’à sa dernière goutte de sueur à Lisbonne alors que son aventure s’arrêtait là. Et il n’était sûrement pas ce leader apeuré que certains se sont parfois plu à décrire. On ne saura jamais si une saison supplémentaire aurait été pour lui une saison de trop. Mais on est sûr d’une chose : il est arrivé comme un roi, il part comme une légende.“

Thiago Silva est parti de Paris mais il aimerait avoir l’opportunité de retrouver le public Rouge & Bleu pour un moment de partage : “C’est terrible de ne pas avoir pu ressentir une dernière fois l’affection des fans du PSG. Ça me fait mal. Je vais continuer à supporter ce club qui restera à jamais dans ma vie. Ensuite, pourquoi ne pas revenir dans quelques années pour disputer un dernier match ? On pourrait organiser un match amical entre le Fluminense et le PSG, non ?”, déclare l’international brésilien. Une idée à retenir.