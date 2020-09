Lacombe : “Tuchel doit continuer de s’appuyer sur Icardi”

Entouré d’une armada offensive reconstituée, le match de Reims (21h/Téléfoot) peut-être pour Mauro Icardi l’occasion de refaire trembler les filets. L’avant-centre du PSG a touché du bois dimanche dernier à Nice. Est-ce annonciateur de mieux ? Guy Lacombe, entraîneur autrefois du PSG (2005-2007) y croit.

“On a bien senti qu’Icardi était hors du coup dans les matches décisifs de l’été. Il a un coup de mou qui dure. Il n’est pas au niveau, à son niveau et celui qu’il a montré pendant ses six premiers mois, impeccables en termes de statistiques (14 buts en 17 matches). Mais je pense qu’Icardi n’est pas du genre à douter. Tuchel doit continuer de s’appuyer sur lui“, commente l’ex coach du PSG dans L’Equipe. “S’il ne marque pas rapidement, la situation va commencer à devenir préoccupante. Mais je pense que ça va venir. Face à Metz, j’ai vu des améliorations. Il s’est aussi créé des occasions à Nice. Malgré un déficit physique, il cherche à être disponible. Il attire le ballon. Il est complice avec Di Maria, qui a les clés du jeu. On sent qu’il veut remettre son compatriote en confiance. L’arrivée d’un centreur comme Florenzi va également lui servir. Il a besoin de bons ballons dans la surface. C’est son domaine.”