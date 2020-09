L’agent de Jorginho dément une approche du PSG

Alors que le mercato estival ferme ses portes dans quelques jours, le nom de Jorginho (28 ans) est régulièrement associé au PSG. Ce n’est pas un secret, le club de la capitale travaille bien sur l’arrivée d’un milieu de terrain d’ici le 5 octobre. Mais vraisemblablement, les Rouge et Bleu ne s’intéressent pas à l’international italien comme l’a rappelé son agent, Joao Santos.

“Jorginho a toujours un contrat de 3 ans avec Chelsea, plus 2 autres années. J’ai beaucoup entendu parler d’Arsenal et du PSG ces derniers jours, mais la réalité est que jusqu’à présent, aucune offre officielle n’a été faite pour le joueur, a déclaré Joao Santos pour la version italienne du site 90min.com relayé par Goal.com. Le marché ferme le 5 octobre, mais plus le temps passe, plus il devient difficile de réaliser une opération aussi importante. Donc, pour le moment, je peux dire que ce ne sont que des rumeurs. Il est heureux à Chelsea, il a bien commencé la saison en tant que vice-capitaine.”