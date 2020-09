L’agent de Koulibaly attendrait des nouvelles du PSG (Il Mattino)

S’il doit quitter Naples, le défenseur central Kalidou Koulibaly (29 ans) a de bonnes chances de se retrouver à Manchester. Que ce soit à City ou United et plus certainement à City… Ce dont convient le journal napolitain Il Mattino. Le président du SSC Napoli Aurelio De Laurentiis espérerait 80/90M€ pour son défenseur sénégalais. Et seules des enchères entre clubs permettraient ce genre de folies en cette période de crise. C’est peut-être pour cela que le nom du PSG ressort du chapeau. Fali Ramadani, agent de Kalidou Koulibaly, attend des nouvelles de Paris, prétend le quotidien transalpin. De quoi mettre un peu de pression sur les Citizens.