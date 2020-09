L’agent de Payet et l’arrivée de QSI qui a fait capoter son transfert au PSG

Récemment, Dimitri Payet a fait parler de lui avec un message sur Twitter plutôt provocateur à l’encontre du Paris Saint-Germain. Pourtant, on le sait, le football se joue finalement à très peu de chose et, par deux fois, il en n’aurait fallu de peu pour que le Réunionnais porte la tunique francilienne. Son agent, dans un entretien pour la chaîne Téléfoot, explique ainsi que son client aurait bien pu signer au PSG en 2011, mais que la venue de QSI a finalement coupé court à cette possibilité.

Avant cette année 2011, Dimitri Payet, qui évoluait du côté de Saint-Etienne, avait déjà tout fait pour rejoindre la capitale. Cette fois, Jacques-Olivier Auguste, son agent donc, nous explique que cette opération aurait bien pu se conclure en juin 2011, sous l’impulsion d’Alain Roche, directeur sportif parisien de l’époque.

”C’était vers le 27 juin 2011 : on discute avec Alain Roche. Il nous dit qu’il n’allait plus être directeur sportif à partir du 30 juin et que ça allait être Leonardo. Comme on n’avait pas parlé avec Leonardo, on s’est dit que ce n’était pas bon. À partir du moment où le directeur sportif actuel le voulait, mais qu’il n’était là que pour trois jours et qu’on n’avait pas de nouvelles du nouveau directeur sportif… Ce n’était pas la situation la plus secure pour lui et moi non plus.“