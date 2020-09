Laurent Huard décrypte le profil du jeune Bandiougou Fadiga

C’est la belle petite surprise de ce début de saison côté Paris Saint-Germain, les deux entrées en jeu du jeune Bandiougou Fadiga pour ses toutes premières minutes sous la tunique de son club formateur. En relativement peu de temps, on a pu rapidement remarquer que le titi parisien possède du ballon et un bagage technique certain. Pour Le Parisien, Laurent Huard, ancien formateur francilien, a décrypté le profil d’un joueur qu’il connait particulièrement bien.

“Il profite de tout le contexte actuel du PSG, mais cette réussite sourit aux audacieux et à ceux qui ne lâchent pas. Il a connu des petites blessures. Ces entrées en jeu permettent de rebosster le moral. C’est un très bon gamin, bien entouré, a confié Huard avant de décrire le profil du milieu de 19 ans : “C’est un joueur très technique, très à l’aise avec le maniement du ballon, sait le garder, même quand ça arrive fort sur lui. C’est presque hors normes. Il est plutôt milieu offensif, mais peut jouer en tant que relayeur, grâce à un gros volume de jeu. Il doit progresser en qualité de frappe ou sur les transversales. Il a toujours eu une grosse envie de réussir. Il ne se fixe pas de limites. Il a toujours joué face à des joueurs plus grands, plus costauds que lui. Il est habitué à cela.“