Le Bayer sérieux concurrent du PSG pour Bellerin (Telegraph)

Le PSG a l’intention de recruter un latéral droit ce mois-ci. Un joueur semble être en priorité ciblé : Hector Bellerin, le latéral droit de 25 ans d’Arsenal, sous contrat jusqu’en 2023. Le Paris Saint-Germain aurait fait une offre de 28M€ aux Gunners (selon The Guardian, The Independent, The Daily Mail, The Times, The Telegraph). Oui mais voilà, il y a de la concurrence.

Le Bayer Leverkusen envisage de réinvestir une partie de l’argent gagné grâce à la vente à Chelsea de Kai Havertz (80M€) dans Hector Bellerin ou Serge Aurier (Tottenham), rapporte The Telegraph. L’Ivoirien, déclassé dans la hiérarchie des Spurs avec la signature de Matt Doherty des Wolves, est également suivi par Milan. Quant à Hector Bellerin, la piste sérieuse du PSG, il serait aussi dans les petits papiers de la Juventus et du Bayern.