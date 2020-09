Le Borussia Dortmund intéressé par Ismaël Gharbi (FF)

Comme à chaque mercato, les jeunes du centre de formation du PSG attisent les convoitises. Après les départs de Tanguy Kouassi (FC Bayern Munich), Adil Aouchiche (AS Saint-Etienne) et Loïc Mbe Soh (Nottingham Forest), un autre Titi du PSG est convoité par un club européen. En effet, selon les informations de France Football, le Borussia Dortmund est intéressé par Ismaël Gharbi (16 ans). Sous contrat aspirant avec le PSG jusqu’en juin 2022, le milieu offensif des U16 du PSG “a été supervisé à plusieurs reprises et approché par le Borussia Dortmund”, précise FF sur son site internet. Le natif de Paris est considéré comme “un des meilleurs éléments de sa génération.” Il avait notamment brillé lors de 9ème édition de la Alkass International Cup 2020 (au Qatar) en février dernier avec cinq buts et deux passes décisives.