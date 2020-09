Le cœur d’Eric Maxim Choupo-Moting est à Paris (LP)

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait finalement faire son retour au sein de l’effectif du PSG. En effet, selon plusieurs médias, le Camerounais (31 ans) serait actuellement en discussion avec les dirigeants parisiens pour signer un nouveau contrat. Un accord serait même proche d’être trouvé. Ce lundi, le Parisien évoque également ce dossier et indique que Leonardo, qui n’était pas très chaud à l’idée de prolonger Choupo, “s’est rangé à l’idée de Thomas Tuchel”. Les négociations buteraient sur la durée du contrat et non sur le volet financier. L’attaquant a d’autres pistes dans des clubs qui lui proposent du temps de jeu, mais son cœur est à Paris conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien qui a interrogé Luis Fernandez au sujet de Choupo-Moting. “Choupo? C’est l’idéal dans un groupe, pour ses coéquipiers ou son entraîneur. Il ne rechigne pas, il travaille. En le voyant marquer contre l’Atalanta, j’étais plus content que jamais. Aujourd’hui, beaucoup de personnes doivent revoir leur jugement vis-à-vis de lui.“