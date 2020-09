Le Corriere dello Sport avance que le PSG est devant City pour Koulibaly

Le Corriere dello Sport met à sa une le dossier Kalidou Koulibaly, le défenseur central franco-sénégalais de 29 ans du SSC Napoli prétendument convoité par Manchester City et le PSG malgré un prix exigé très important. “Koulibaly, le PSG dépasse Guardiola. Napoli change (d’interlocuteur) et discute avec les Français. Il n’y a pas que City sur le défenseur, De Laurentiis attend toujours la bonne offre“, met le journal transalpin sur sa première page. Et la bonne proposition pour l’axial international, c’est 70 millions d’euros. Leonardo aurait été informé de cette exigence (plancher) par le président Aurelio De Laurentiis. Toujours selon Il Corriere dello Sport, le PSG est en période de réflexion sur le dossier Koulibaly, et les prochains jours seront cruciaux.