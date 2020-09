Le gouvernement brésilien affiche son soutien à Neymar

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) se réunit à 18 heures et elle va avoir beaucoup de travail avec le calamiteux PSG-OM. Parmi les cas à traiter, l’accusation de Neymar qui a dénoncé les propos racistes d’Álvaro, le défenseur phocéen. La commission, sous pression, devrait décider d’enquêter alors que des images de beIN Sports Mena pourraient apporter des preuves. Sous pression car le gouvernement brésilien, par l’intermédiaire du ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l’Homme (MMFDH), a exprimé officiellement son soutien à Neymar Jr tout en rappelant que le numéro 10 avait déjà été victime de racisme quand il jouait à Barcelone. Le ministère fait référence à des cris de singe effectués par des fans de l’Espanyol lors d’un derby en 2016 (avec Álvaro Gonzalez sur le terrain en tant que joueur de l’Espanyol), et d’une banane envoyée en 2014…