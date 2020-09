Le Graët sur Leonardo : “Il n’aime pas perdre, c’est toujours un peu souvent la faute des autres”

Le PSG a réalisé une saison 2019-2020 historique avec un quadruplé national (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions) et une finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Invité de la chaîne Téléfoot, le président de la Fédération Française de Football – Noël Le Graët – s’est exprimé sur le parcours européen du PSG avant de juger sa relation avec le direction sportif des Rouge et Bleu, Leonardo.

“Ils ont été remarquables et performants au niveau sportif. Ils ont fait des matchs exceptionnels sauf la finale qui a été moins bonne. Il faut dire qu’en face, il y avait un adversaire expérimenté et de qualité. Le PSG a fait une saison remarquable, ils ont des joueurs de haut niveau et qui apportent beaucoup au football français (…) Le PSG de manière générale, sauf l’autre jour, a offert des spectacles de très haut niveau. Ils ont des joueurs techniquement au dessus du lot, c’est un plaisir de les regarder jouer dans la plupart des matches (…) Je vois que lorsqu’ils perdent c’est souvent (la faute de) la Fédération. Ça nous arrive d’écouter ces réflexions, s’est exprimé Le Graët sur la chaîne Téléfoot. Leonardo ? Je l’aime bien. On était fâché l’année dernière, on s’est défâchés, on a pris un café, et on s’est serré la main. C’est un gagneur. Il n’aime pas perdre, c’est toujours un peu souvent la faute des autres et ce n’est pas de la faute de l’arbitre s’il y a eu ces incidents.”

Dans cet entretien, Noël Le Graët s’est de nouveau exprimé sur le racisme dans le football suite aux différentes polémiques qui ont eu lieu après la rencontre PSG / OM. “Je n’ai pas voulu dire qu’il n’y a pas de racisme (faisant référence à une précédente interview). Mais le football n’est pas porteur de racisme, il rassemble, juge Le Graët, président de la FFF. Je ne sais pas ce qu’il s’est dit (entre Neymar et Alvaro Gonzalez) mais par contre, notre sport est un sport qui rassemble, il ne divise pas. Nous avons à la fédération des hommes qui surveillent le sport amateur tout le temps. Les remontées sont très minimes sur les incidents. Le football est-il porteur de racisme ? Non, absolument pas. Je dis que les joueurs respectent les différences de couleurs.”