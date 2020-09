Le palmarès des meilleurs de l’histoire du PSG dévoilé

Le PSG a 50 ans, et un demi-siècle cela se fête de toutes les manières possibles. Ainsi, le magazine officiel du club francilien a réalisé une élection globale avec un large panel (anciens, supporters, médias). Résultat, c’est “capitaine” Rai qui est honoré en tant que meilleur joueur de l’histoire du PSG devant Safet Susic et Ronaldinho. Carlo Ancelotti est lui désigné meilleur entraîneur des 50 ans devant Laurent Blanc et Luis Fernandez. C’est ce qu’il est possible de lire dans le numéro collector de 200 pages paru ce jour. On trouve également un onze “de légende” peu soucieux des équilibres technico-tactiques. Il est composé de Lama, Silva, Ricardo, Marquinhos, Rai, Verratti, Fernandez, Susic, Ibra, Pauleta et Ronaldinho. Tout pour l’attaque. Evidemment, et c’est le propre de l’exercice, beaucoup de supporters grinceront des dents à la lecture du palmarès qui vient d’être dévoilé par communiqué de presse.

LES RÉSULTATS DES TROPHÉES DES 50 ANS DU CLUB