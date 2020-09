Le père de Lionel Messi laisse planer le doute sur l’avenir de son fils

C’est le feuilleton de ce mercato dans la planète football. La semaine dernière, Lionel Messi (33 ans) a fait part de ses envies de quitter le FC Barcelone. Il n’en fallait pas plus pour que le PSG soit associé pour un transfert. Si le club de la capitale surveillerait de près la situation de l’Argentin, Manchester City semble avoir une longueur d’avance dans ce dossier. Ce mercredi, le père et agent du sextuple Ballon d’Or était attendu à Barcelone car le clan du joueur et la direction barcelonaise doivent se rencontrer. Jorge Messi était donc attendu à l’aéroport d’El Prat par une horde de journalistes et il n’a pas échappé aux questions sur l’avenir de son fils…

“Je ne sais rien les gars. Messi va-t-il rester (au Barça) ? Je ne sais pas. Sa situation est difficile… Difficile pour rester ? Oui, a déclaré Jorge Messi comme le rapporte Deportes Cuatro. Je n’ai pas parlé avec Pep (Guardiola). Je n’ai parlé avec personne. Je ne sais pas, il n’y a rien.“