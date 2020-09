Le programme de la semaine des Parisiens

Le Paris Saint-Germain a connu la semaine dernière ses deux premières victoires de la saison face au FC Metz et l’OGC Nice (1-0 ; 3-0). Désormais un peu plus sereins, les hommes de Thomas Tuchel vont avoir une semaine un peu plus calme pour pouvoir travailler leur préparation physique. Le PSG a partagé le programme pour les sept jours à venir sur son site officiel.

Les Rouge & Bleu vont retrouver retrouver les pelouses du centre d’entrainement Ooredoo aujourd’hui avant de prendre une journée de repos ce mardi. La conférence de presse de Thomas Tuchel et d’un joueur parisien seront à suivre à partir de 13h00 le samedi, à la veille de la rencontre face au Stade de Reims.

Le PSG va se déplacer le lendemain sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune de Reims, pour la 5e journée de la Ligue 1 Uber Eats, coup d’envoi à 21h00 (Téléfoot).