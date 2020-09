Le PSG a proposé un prêt avec achat différé pour Koulibaly (GdS)

Après huit saisons de bons et loyaux services au PSG, Thiago Silva n’a pas été prolongé et s’est envolé vers Chelsea après la finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale doit donc lui trouver un successeur. Si la priorité du mercato parisien se situe au milieu de terrain, Leonardo, le directeur sportif parisien, s’attaque également au secteur défensif. Et c’est un nom régulièrement associé au club de la capitale qui revient avec insistance : Kalidou Koulibaly (29 ans) du Napoli.

Promis à Manchester City depuis de longs mois, la piste se refroidie selon la Gazzetta dello Sport. En effet, les Citizens ne proposent que 70 millions d’euros pour le défenseur sénégalais, Aurélio De Laurentiis, le président napolitain, n’en démord pas et réclame 75 millions pour son joueur. Toujours d’après les informations du journal au papier rose, le PSG serait disposé à payer ce montant pour Koulibaly.

Le journal transalpin nous apprend que le club francilien a proposé un prêt payant avec achat différé à la fin de la saison pour l’ancien du FC Metz. Une offre désormais étudiée par Naples qui prend très au sérieux cette proposition. Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs années, l’arrivée de Koulibaly à Paris pourrait enfin se concrétiser. Réponse d’ici le 5 octobre.