Le PSG a sondé Naples pour Koulibaly et Fabian Ruiz selon le Corriere dello Sport

Ce dimanche matin, le quotidien L’Equipe affirme que le PSG doit faire des économies et vendre pour 60M€ des joueurs. Pendant ce temps, le (peu fiable) Corriere dello Sport tient un discours opposé en présentant un club francilien prêt à investir des dizaines de millions d’euros sur le marché. Le journal sportif transalpin prétend que Paris a appelé le président du SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, pour prendre des informations sur deux dossiers : le défenseur central Kalidou Koulibaly (29 ans) et le milieu de terrain Fabian Ruiz (24 ans). Selon le Corriere dello Sport il a été répondu à Leonardo que pour transférer les deux, il faudrait 140 millions d’euros, 70M€ pour chacun. Concernant le défenseur sénégalais, c’est le même prix qui a été donné à Manchester City (après une longue négociation menée par son agent Fali Ramadani). Invité du “CFC” de Canal Plus ce dimanche (19h15), Leonardo, le directeur sportif du PSG, aura l’occasion de faire un point sur ces sujets.