Le PSG apporte son soutien à Neymar

Une affaire qui déclenche une sacrée polémique. Lors de la défaite du PSG face à l’OM, Neymar Jr aurait été insulté par Alvaro Gonzalez. Lors de son expulsion, le Brésilien s’est plaint d’insultes racistes de la part du défenseur olympien. Silencieux depuis hier soir, le club de la capitale est sorti de sa réserve pour apporter son soutien à non numéro 10 dans un communiqué.

“Le Paris Saint-Germain soutient fermement Neymar Jr qui lui a rapporté avoir été victime d’insultes racistes par un joueur adverse. Le Club rappelle qu’il n’y a pas de place pour le racisme dans la société, le football ou nos vies et appelle chacun à s’élever contre toutes ses manifestations partout dans le monde, explique le PSG. Depuis plus de 15 ans, le Club est engagé avec force dans la lutte contre toutes les formes de discriminations aux côtés de ses partenaires comme SOS Racisme, la Licra ou Sportitude. Le Paris Saint-Germain compte sur la Commission de Discipline de la LFP pour enquêter et faire la lumière sur ces faits. Le Club se tient à sa disposition pour collaborer au déroulement des investigations.“