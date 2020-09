Le PSG aurait fait une offre de 28 millions d’euros à Arsenal pour Bellerin (Guardian)

Avec le départ de Thomas Meunier, le PSG est à la recherche d’un latéral droit. Plusieurs noms sont sortis dans cette optique dans la presse ces derniers temps. Ce mardi soir, The Guardian nous informe que les Rouge & Bleu seraient passés à l’action pour l’une de leurs pistes, Hector Bellerin. Le PSG, qui était en communication permanente avec les dirigeants d’Arsenal la semaine dernière, aurait dégainé une première offre de 28 millions d’euros plus 6 millions d’euros de bonus pour le latéral droit espagnol (25 ans). Le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque le Bayern Munich et la Juventus Turin s’intéressent également à Bellerin. Arsenal souhaite vendre des joueurs mais Mikel Arteta ne voudrait pas se séparer de son compatriote conclut The Guardian.