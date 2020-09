Le PSG confirme l’absence de Geyoro pendant 3 à 4 semaines

Lors de leur large victoire face à l’EA Guingamp (4-1) le week-end dernier, les Féminines du PSG n’ont pas pu compter sur la milieu de terrain, Grace Geyoro. Et pour cause, l’internationale française (31 sélections) s’était fissurée le tibia, comme l’avait indiqué France Football en début de semaine. Une information confirmée par le compte Twitter des Féminines du PSG. Elle sera indisponible pendant 3 à 4 semaines. “Après examens, Grace Geyoro souffre d’une fissure du tibia. Notre milieu de terrain sera éloignée des terrains pendant 3 à 4 semaines”, indique le communiqué médical du PSG. Ainsi, la joueuse de 23 ans manquera le prochain rassemblement des Bleues la semaine prochaine (Corinne Diacre dévoilera son groupe demain). Une liste qui concernera sans doute Perle Morroni, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

Avec cette blessure longue durée, Grace Geyoro manquera au minimum les rencontres face aux Girondins de Bordeaux (13 septembre), le Stade de Reims (25 septembre) et le Dijon FCO (3 octobre).