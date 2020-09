Le PSG “de plus en plus confiant” de prouver les insultes raciste d’Alvaro ? (Le Parisien)

La polémique ne dégonfle pas. Près de 48 heures après la défaite du Paris Saint-Germain sur sa pelouse face à l’Olympique de Marseille (0-1), les histoires extra-sportives perdurent. Alors que la chaîne de télévision Telefoot vient de publier de nouvelles images sur l’altercation entre Di Maria et Alvaro, qui prouvent que l’Argentin n’a pas craché sur son adversaire, l’Espagnol est toujours suspecté d’avoir assené des propos raciste à l’encontre de Neymar Jr.

Si le diffuseur n’a pas trouvé l’instant précis où le défenseur olympien a insulté le Brésilien, le PSG serait en train de disséquer “les images d’une caméra isolée de BeIN Sports au Moyen Orient” selon les informations du journal Le Parisien. Le quotidien rajoute que le club de la capitale se montrerait “de plus en plus confiant pour une exploitation” des images qui permettraient “d’appuyer les accusations de Neymar”.

Les décideurs parisiens ont “mandaté une petite équipe pour disséquer à nouveau chaque image” et les première études des extraits confirmeraient qu’il est “impossible de trouver la preuve ultime des propos qu’aurait proféré le Marseillais”.

Mais grâce aux nouvelles prises de vue des caméras de BeIn Sports, les éléments préliminaires passaient “au crible par des hispanophones” rendrait le Paris Saint-Germain “confiant dans sa capacité à faire émerger les propos dénoncés par Neymar, notamment l’utilisation du terme ‘mono’ (singe, en espagnol)”.

Une information qui irait donc dans le sens de Neymar Jr et expliquerait sa nervosité lors du “Clasico” de dimanche dernier.