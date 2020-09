Le PSG doit battre Guingamp pour bien lancer sa saison de D1

Après avoir échoué en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League face à Lyon (1-0), le PSG au féminin repart en quête de trophée après deux saisons vierges. Au travail à Bougival depuis lundi malgré la déception européenne et la frustration, les joueuses d’Olivier Echouafni retrouvent la D1 aujourd’hui (à 18h30 / Canal+ Sport) avec une opposition contre l’EA Guingamp de Fred Biancalani au camp des Loges et à huis clos. “Lorsqu’on est aussi proches du but, on ne veut qu’une chose : décrocher les trophées !” a souligné Olivier Echouafni en conférence de presse hier. “Il y a une vraie progression dans cet effectif ! Mais il faut encore travailler surtout offensivement !” Premier test pour le PSG ce samedi contre des Bretonnes sixièmes du dernier championnat de France féminin.