Le PSG doit ouvrir une Academy au Rwanda, pays partenaire

Le PSG devrait ouvrir une “Academy” au Rwanda en octobre. C’est ce qu’a annoncé vendredi le ministère des Sports du pays africain partenaire du club francilien depuis décembre 2019 (et pour trois ans). Cette structure du PSG devrait être située dans le district de Huye, province du sud, a déclaré la ministre rwandaise des Sports, Aurore Mimosa Munyangaju, lors d’une conférence de presse sur le développement du sport dans le petit pays d’Afrique centrale, rapporte l’agence de presse Xinhua. Elle a également déclaré que le Rwanda avait besoin d’académies de football pour préparer les jeunes à répondre aux exigences du football professionnel. “Le PSG travaillera avec des jeunes footballeurs rwandais dans le but d’atteindre leur plein potentiel sportif grâce à des programmes de formation adaptés et transmis par des coaches entièrement imprégnés de l’expertise du Club”, avait fait savoir le club lors de l’officialisation du partenariat avec le Rwanda. Concrétisation dans un mois.