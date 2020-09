Le PSG est-il intéressé par Antonio Rüdiger ?

Leonardo a expliqué que compte tenu de la crise économique il se devait d’être créatif pour renforcer le PSG. Le directeur sportif du PSG a déjà surpris tout son monde en sortant de son chapeau la signature en prêt avec option d’achat du latéral droit Alessandro Florenzi. Et maintenant ? Hier, le Daily Mail a sorti pour le PSG le nom du défenseur central allemand Antonio Rüdiger (27 ans) sous contrat jusqu’en 2022 avec Chelsea, coté 40M€ par Transfermarkt. En effet, avec Thiago Silva, Andreas Christensen, Kurt Zouma et Fikayo Tomori, l’Allemand est très concurrencé chez les Blues. Un prêt est envisageable. Selon les informations de Kicker, Antonio Rüdiger est bien sur le point de dire au revoir à Chelsea car il n’entend pas passer une saison sur le banc. Le FC Barcelone et son ancien club, l’AS Roma, seraient sur les rangs. Et Paris ?