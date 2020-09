Le PSG félicite Pierre Gasly, vainqueur du GP F1 d’Italie

24 ans après, un Français a remporté un Grand Prix de Formule 1. Ce dimanche, dans une course plus animée que ces dernières semaines, Pierre Gasly, pilote français de la Scuderia Alpha Tauri et grand fan du PSG, a terminé pour la première fois de sa carrière sur la plus haute marche d’un podium de catégorie reine dans le sport automobile. Un succès qu’a tenu à fêter le PSG en adressant un message à Gasly via son compte twitter. “Un 𝗜𝗠𝗠𝗘𝗡𝗦𝗘 bravo à toi Pierre Gasly pour cette 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗾𝘂𝗲 victoire du Grand Prix d’Italie !” Un message parmi tant d’autres qui devrait évidemment faire plaisir au pilote.