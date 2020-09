Le PSG met tout en oeuvre pour éviter un 4ème cas positif au Covid-19 (Téléfoot)

Décidément, le début de saison 2020-2021 du PSG s’annonce compliqué. Alors que le club de la capitale doit débuter son nouvel exercice de Ligue 1 le 10 septembre prochain face au RC Lens, cette rencontre devient incertaine en raison de la présence de trois cas positifs au Covid-19 dans l’effectif du PSG. Ainsi, afin d’éviter un début de saison encore plus complexe, le club de la capitale met tout en oeuvre pour éviter qu’un autre cas positif du virus circule dans le club, comme le rapporte le journaliste de la chaîne Téléfoot, Saber Desfarges. Ainsi, l’effectif parisien – qui doit normalement effectué un retour à l’entraînement ce jeudi (même si un éventuel report de la reprise peut être envisagé) – sera de nouveau testé demain. Cependant, un agacement est perceptible au sein du club, qui devra se passer de trois joueurs alors que l’effectif s’est amoindri ces dernières semaines avec de nombreux départs (Thiago Silva, Eric Choupo-Moting, Sergio Rico, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi).

De son côté, RMC Sport se demande si les trois joueurs positifs au Covid-19 – Ángel Di María, Leandro Paredes et Neymar Jr – pourraient disputer le Clasico face à l’Olympique de Marseille (13 septembre). Et selon le média sportif, “la question est de savoir depuis quand ils sont positifs, et quelle sera l’évolution de la maladie chez eux.” En effet, 12 jours séparent l’annonce officielle du PSG et la rencontre face à l’OM. De leurs côtés, les trois Parisiens sont actuellement en quatorzaine, ce qui correspond au délai d’incubation du Covid-19. Une période qui rend quasi impossible leur participation au Clasico, à moins que “le début de leur période de positivité soit vraiment antérieure au 2 septembre, ou que de nouveaux tests pratiqués d’ici là se révèlent négatifs”, conclut RMC.

