Le PSG n’a pas encore notifié la LFP concernant ses joueurs suspectés d’infection au Covid-19

Hier soir, le PSG a annoncé que deux joueurs de son effectif professionnel étaient suspects d’infection au Covid-19. Et selon les informations de L’Equipe, Ángel Di María et Leandro Paredes seraient les deux joueurs concernés. De plus, Mauro Icardi serait également suspecté d’avoir contracté le coronavirus, toujours selon le quotidien sportif. De son côté, le PSG n’a pas dévoilé les identités des joueurs concernés par ces suspicions.

En attendant les résultats des nouveaux tests au Covid-19, lequipe.fr rapporte que le club de la capitale n’a pas encore notifié la Ligue de Football Professionnel (LFP) concernant les joueurs touchés par le Covid-19, comme l’a indiqué l’instance française au média. “Ce mardi à midi, nous n’avons pas été notifiés par le PSG de cas positifs au Covid-19. S’il y a des suspicions sur certains joueurs, on peut imaginer qu’ils sont en train de les tester une seconde fois. Les clubs font toujours deux tests pour être certains à 100 % que les joueurs sont positifs. On aura sans doute des informations plus tard dans la journée de mardi ou demain.” Pour rappel, les joueurs concernés devraient manquer les rencontres face au RC Lens (10 septembre) et l’Olympique de Marseille (13 septembre), si les nouveaux tests confirment les suspicions au Covid-19.