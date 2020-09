Le PSG pense à Meïté (Torino) en cas d’échec dans le dossier Bakayoko (L’E)

Le PSG réussira-t-il à recruter un milieu de terrain avant la date clôture du mercato, le 5 octobre prochain ? Alors que de nombreux noms ont été cités dans la presse européenne, le dossier Tiémoué Bakayoko (Chelsea FC) semble être la piste la plus concrète à l’heure actuelle. Cependant en cas d’échec pour s’attacher les services du joueur de 26 ans (en prêt avec option d’achat), le club de la capitale aurait déjà un plan B. En effet, selon les informations de lequipe.fr, le PSG penserait au milieu de terrain du Torino, Soualiho Meïté (26 ans, sous contrat jusqu’en 2023).

Depuis son départ de l’AS Monaco en 2018, le natif de Paris “s’épanouit au Torino et ses performances ont convaincu Leonardo”, précise le quotidien sportif. Soualiho Meïté possède notamment l’avantage de connaître la Ligue 1 (LOSC, Monaco et Bordeaux) et d’avoir été formé en France (à l’AJ Auxerre), un détail important afin d’intégrer la liste UEFA pour la Ligue des champions. “Si aucune négociation n’a eu lieu à ce jour avec le club turinois, Paris envisagerait un prêt avec option d’achat” pour Soualiho Meïté, indique L’Equipe. En effet, le Torino demanderait 25M€ pour un transfert définitif de son joueur de 26 ans, une somme trop importante pour le PSG, qui “a besoin de vendre à hauteur de 60M€”, conclut le quotidien sportif.

Statistiques 2019-2020 de Soualiho Meïté*

Serie A : 33 matches disputés (2.193 minutes) – 2 passes décisives

: 33 matches disputés (2.193 minutes) – 2 passes décisives Ligue Europa : 6 matches disputés (442 minutes) – 1 passe décisive

: 6 matches disputés (442 minutes) – 1 passe décisive Coupe d’Italie : 1 match disputé (105 minutes)

*Source : Transfermarkt