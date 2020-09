Le PSG pourrait récupérer trois ou quatre joueurs pour l’OM (RMC Sport)

Alors que l’on annonçait que les sept joueurs touchés par la Covid-19 au sein de l’effectif parisien (Marquinhos, Neymar, Di Maria, Paredes, Navas, Icardi, Mbappé) étaient forfaits pour les matches contre Lens et l’OM, trois ou quatre de ses joueurs pourraient finalement être sur le terrain lors du Classico (dimanche, 21 heures) selon les informations de RMC Sport. En effet, Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes auraient ressenti les premiers symptômes le 30 août. et “selon le protocole de la LFP, ce ne sont pas les notifications des tests PCR, mais la déclaration des premiers symptômes qui compte dans le cas des joueurs qui ont des symptômes. […]Le protocole de la LFP explique qu’il doit y avoir huit jours d’isolement à partir du lendemain de la déclaration des premiers symptômes. Et sept jours d’entraînement individuel avant de retrouver le groupe. Les trois joueurs pourraient revenir dans l’effectif parisien un à deux jours avant le match face à l’OM“, indique le média sportif. Dans cette optique, les trois premiers cités pourraient ainsi postuler à une place dans le onze lors du Classico. Cela pourrait être aussi le cas pour un quatrième joueur, entre Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi conclut RMC Sport.